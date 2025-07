Tatica odrinila prodajalko in zbežala, a daleč ni prišla

Policiste Policijske postaje Krško so v ponedeljek nekaj po 17. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi neznanka v prodajalni ukradla več predmetov, ob izhodu odrinila prodajalko in pobegnila.

Policisti so tatico nemudoma začeli iskati in na podlagi opisa so jo tudi kmalu izsledili in prijeli. Zasegli so ji ukradene športne copate in oblačila ter jih vrnili osebju prodajalne.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so 28-letni osumljenki, ki so jo že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj, odvzeli prostost in jo pridržali. S kazensko ovadbo jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.