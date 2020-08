Tat z ukradeno kartico zapravljal, lastnik na telefonu spremljal, kako mu kopnijo prihranki

V četrtek ob 14.36 so policiste PU Koper obvestili, da je nekdo na plaži v Simonovem zalivu v Izoli pravkar ukradel naramno torbico in pobegnil.



Medtem ko je lastnik iskal svoje predmete po plaži in okolici, je na mobilni telefon že prejemal obvestila o transakcijah oziroma plačilu v trgovinah na območju Izole.



Policisti so nemudoma ukrepali in storilca kmalu izsledili v Izoli na Velikem trgu. Tatu so odvzeli prostost.



Ugotovili so, da je v času od kraje opravil z ukradeno bančno kartico tri nakupe v trgovinah, šestkrat pa je poskušal, vendar mu ni uspelo. Neuspeli so bili tudi njegovi poskusi dviga denarja iz bankomata.



Po zaslišanju je bil 24-letnik, ki prebiva v Ljubljani, izpuščen. Kazensko ga bodo ovadili za kaznivo dejanje tatvine in kazniva dejanja goljufije.



Ob 17.50 je delavec na plaži San Simon predal policistom ostale ukradene predmete (torbica z vsebino), najdene v sanitarijah. Vsi predmeti so bili že vrnjeni lastniku, so zapisali v poročilu.