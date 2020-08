Policisti so bili v četrtek obveščeni o drzni tatvini na območju Šiške, kjer je nekdo skozi odprta balkonska vrata vstopil v stanovanje in z mize v kuhinji odtujil denarnico z vsebino. Odpeljal se je s kolesom.



Opis storilca: star okoli 30 let, temnih las. Policisti zadevo raziskujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.