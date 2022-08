Tat v Kopru prepočasi vrtel pedala, da bi pobegnil roki pravice

Koprski policisti so v nedeljo ob 14.39 prejeli prijavo občana, da mu je nekdo pred pol ure ukradel električno kolo z vozila, parkiranega na makadamskem parkirišču ob Vojkovem nabrežju v Kopru. Policisti so glede na podan opis nekaj minut zatem na Mužčevem trgu ustavili 27-letnika iz Ljubljane na podobnem kolesu. Ugotovili so, da je prav on ukradel električno kolo, vredno 3.000 evrov. Sledi kazenska ovadba.