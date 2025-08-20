KAZENSKA OVADBA

Tat v frizerskem salonu: ukradel torbico, potem pa postal nasilen

Oškodovanec ga je izsledil na parkirišču in ga nagovoril, pri čemer je osumljenec postal agresiven ter odrinil žensko.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Olha Romaniuk, Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija FOTO: Olha Romaniuk, Getty Images

N. P.
20.08.2025 ob 18:45
20.08.2025 ob 18:45
N. P.
20.08.2025 ob 18:45
20.08.2025 ob 18:45

Poslušajte

Čas branja: 0:59 min.

Policisti so v torek popoldne v Kopru obravnavali drzno tatvino v frizerskem salonu. Kot so sporočili, je neznani moški vstopil v salon in iz notranjosti ukradel moško torbico, nato pa pobegnil.

Oškodovanec ga je izsledil na parkirišču in ga nagovoril, pri čemer je osumljenec postal agresiven ter odrinil žensko, ki je oškodovancu posodila telefon, da bi poklical policijo.

Policisti so ga kmalu zatem izsledili v bližnjem gostinskem lokalu in ugotovili, da gre za 52-letnika iz okolice Kopra. Ukradeno torbico so mu zasegli in jo vrnili lastniku, zoper moškega pa bodo podali kazensko ovadbo. Zaradi nedostojnega vedenja do ženske so mu izdali tudi plačilni nalog.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tat nasilen lopov drzna tatvina nasilje frizerski salon

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.