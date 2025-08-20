Tat v frizerskem salonu: ukradel torbico, potem pa postal nasilen

Policisti so v torek popoldne v Kopru obravnavali drzno tatvino v frizerskem salonu. Kot so sporočili, je neznani moški vstopil v salon in iz notranjosti ukradel moško torbico, nato pa pobegnil.

Oškodovanec ga je izsledil na parkirišču in ga nagovoril, pri čemer je osumljenec postal agresiven ter odrinil žensko, ki je oškodovancu posodila telefon, da bi poklical policijo.

Policisti so ga kmalu zatem izsledili v bližnjem gostinskem lokalu in ugotovili, da gre za 52-letnika iz okolice Kopra. Ukradeno torbico so mu zasegli in jo vrnili lastniku, zoper moškega pa bodo podali kazensko ovadbo. Zaradi nedostojnega vedenja do ženske so mu izdali tudi plačilni nalog.