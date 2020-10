Tat si je naložil veliko dela na gradbišču: razstavil in ukradel

Ob 8.31 je bila policija obveščena o tatvini na gradbišču na cesti med krajema Lokve in Čepovan v času zadnjega vikenda. Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec z omenjenega gradbišča odvzel 17 opažnih plošč in iverne plošče (6 kosov). Omenjeni opažni elementi so bili že postavljeni in spojeni ter pripravljeni za betoniranje, storilec pa jih je razstavil in elemente odnesel neznano kam. S tem nezakonitim dejanjem je nepridiprav gospodarsko družbo oškodoval za približno 400 evrov, so sporočili s PU Nova Gorica.