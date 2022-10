Tat na sodišče kot drug človek

Serijskemu tatu Edinu B. ki je po več letih od svojega vlomilskega pohoda, ki mu je dodal še pečanje z nedovoljenimi drogami, stopil pred sodišče, je to uspelo prepričati, da se je v tem času toliko spremenil, da mu da še eno priložnost. Čeprav je bil obsojen na več let zapora, bo tam le za konec tedna, saj gre za t. i. vikend zapor. Sicer pa bo lahko med tednom delal in prebival doma.

Aprila 2017 je Edin B. v Senožetih iz zidanice, v katero je vlomil, odnesel cel kup tehničnih predmetov in orodja, od motornih žag do električne brusilke, kosilnice in različnih žag do vrtalnega stroja, motokultivatorja in drugih predmetov. S tem je lastnika oškodoval za 3000 evrov. Vlomil je tudi v vikend v Zaborštu pri Dolu, kjer je prav tako sunil nekaj kosov električnega orodja v vrednosti slabih 600 evrov.

Policistu zlomil roko

S policistom sta se prerivala, slabše jo je odnesel mož postave. FOTO: Špela Ankele

Junija istega leta pa je na Pleteršnikovi v Ljubljani z dvorišča večstanovanjskega objekta vzel nezaklenjeno kolo v vrednosti 200 evrov, a ga je zalotil policist, ga pozval, naj se ustavi, in ga prijel za roko. Policist se mu je predstavil in od njega zahteval dokumente, Edin pa se mu je iztrgal in začel bežati. A ga je policist s »strokovnim metom« podrl na tla. Ko sta bila oba na tleh, se je tat ponovno izmuznil in začel bežati. Ob upiranju ubežnika si je policist celo zlomil desno zapestje, tat pa si je s tem prislužil še očitek kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. A so Edina na koncu le prijeli, za nameček pa odkrili, da ima pri sebi 15 zavitkov s skupaj 36 grami prepovedane konoplje, zaradi česar so ga preganjali še zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Policistom je sicer uspelo zbrati dovolj dokazov še za eno kaznivo dejanje velike tatvine, saj je še z enim pajdašem ukradel bakrene žlebove na stavbi Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poleg tega je v času aprilskega vlomilskega pohoda na avto namestil ukradeno registrsko tablico.

Za več tatvin, pečanje z drogami, preprečitev uradnega dejanja in prikrivanje pa je šele po petih letih stopil pred sodišče in tja menda prišel kot drug človek. Vsaj tako sta zatrjevali njegova mama in sestra, ki sta se kot priči pojavili na sodišču. Sodišče mu je torej kot olajševalno okoliščino štelo, da si je uredil življenje, se znebil odvisnosti od prepovedanih substanc in se zaposlil, menda pa tudi skrbi za tri otroke, za katere plačuje preživnino. A po drugi strani ni moglo spregledati niti, da je povratnik, že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj. Potem ko je krivdo za očitana kazniva dejanja priznal, so tako odločili, da mu je mogoče zaupati, da ne bo zlorabil alternativnega načina prestajanja kazni, in ga – tudi ob soglašanju tožilke – poslali v vikend zapor in ga oprostili stroškov postopka.