TAT IZ ZAGORJA

Rezal ukradene spodnjice

To naj bi počel 27-letni Peter Schiro, ki naj bi tudi vlomil v srednjo šolo.
Fotografija: Z obešalnikov za sušenje perila naj bi kradel ženske spodnjice ter jih v gozdu rezal na manjše koščke. FOTO: Creatas Images/getty images
Z obešalnikov za sušenje perila naj bi kradel ženske spodnjice ter jih v gozdu rezal na manjše koščke. FOTO: Creatas Images/getty images

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
15.09.2025 ob 06:05
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
15.09.2025 ob 06:05
Sedemindvajset let jih šteje Peter Schiro iz Zagorja ob Savi, ki se je, glede na predkaznovanost, precej specializiral za tatinska dejanja. Pri eni od skupno dveh očitanih mu kaznivih dejanj velike tatvine, za kateri se mora trenutno zagovarjati pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja, naj bi bil še posebno pozoren na najintimnejša oblačila žrtve. V Križatah naj bi moški že iskal Schira, češ da ne bo ovohaval spodnjih hlačk njegovega dekleta. Drugega junija 2021 je po prepričanju tožilstva med 7.00 in 15.10 vlomil v hišo v naselju Križate v občini Moravče ter iz nje poleg 185 evrov t...

vlom tatvina kraja sodišče sojenje preiskava Peter Schiro spodnjice perilo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

