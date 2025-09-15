Rezal ukradene spodnjice

Sedemindvajset let jih šteje Peter Schiro iz Zagorja ob Savi, ki se je, glede na predkaznovanost, precej specializiral za tatinska dejanja. Pri eni od skupno dveh očitanih mu kaznivih dejanj velike tatvine, za kateri se mora trenutno zagovarjati pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja, naj bi bil še posebno pozoren na najintimnejša oblačila žrtve. V Križatah naj bi moški že iskal Schira, češ da ne bo ovohaval spodnjih hlačk njegovega dekleta. Drugega junija 2021 je po prepričanju tožilstva med 7.00 in 15.10 vlomil v hišo v naselju Križate v občini Moravče ter iz nje poleg 185 evrov t...