V četrtek malo po 11. uri so bili policisti PP Krško obveščeni o tatvini v Straži pri Raki. 25-letnik je izkoristil odsotnost stanovalke, ki je za krajši čas zapustila stanovanjsko hišo, vstopil v hišo in ukradel denar.Policisti so storilca, ki je pobegnil s kolesom, hitro izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili iz novomeške policijske uprave.