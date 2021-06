Tarča napada sin svetnice LMŠ

Slaba dva meseca sta minila od večera, ko je takrat še neznani storilec skozi zaprto okno dnevnega prostora pritličja ene od hiš na robu Črnomlja odvrgel molotovko. Zaradi goreče steklenice, napolnjene z vnetljivo tekočino, je 9. aprila nekaj pred deveto zvečer v dnevnem prostoru izbruhnil požar, ogenj pa je zajel sedežno garnituro in zavese ter osmodil stene. Na srečo so bili domači prisebni in nemudoma ukrepali, požar so pogasili sami, kaj lahko pa bi nastale večja škoda in tudi poškodbe domačih, ki so bili le meter stran od požara. Dogodek je močno odmeval v javnosti tudi zato, ker je bila...