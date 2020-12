Tarča je bil tudi kozmetični salon, kradli celo vzmetnice

V Domžalah je bilo vlomljeno v hišo, iz katere je neznanec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 600 evrov. Tudi v okolici Kamnika je nekdo nasilno vstopil v hišo, od koder je odtujil gotovino in nakit. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.



Na Viču v Ljubljani je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznanec odtujil gotovino. Lastnika je oškodoval za več tisoč evrov.



Na območju Bežigrada je neznanec vlomil v klet in odtujil več kosov električnega orodja, lastniku pa je povzročil za okoli 4000 evrov škode.



V Mostah je bilo vlomljeno v kozmetični salon, od koder so odtujili gotovino, pri tem pa so povzročili okoli 500 evrov škode.



V Mengšu so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odnesli več posteljnih vzmetnic. Podjetje je oškodovano za okoli 5000 evrov, poroča PU Ljubljana.