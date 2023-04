Tanja se je bala, da jo bodo člani kavaškega klana dali v zrezke

»O, moj bog, saj tukaj v odredbi piše, da gre za kavaški klan. Če oni vedo, da sem s Semirjem povezana, me bodo dali v zrezke.« Tako dramatično je Tanja Tolimir v pisarni na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) 28. septembra 2021 govorila sodelavki. Kot vpisničarka je namreč imela vpogled tudi v tajne dokumente tožilstva. »Skoraj me je kap, ko sem to odprla. Pa saj gre za tajne dokumente zoper Semirja Hajderpašića, brata moje prijateljice Amande,« je, kot je razvidno iz posnetka, ki ga je posnela skrita kamera, še povedala Tolimirjeva. V nadaljevanju pa je sodelavko spraševala, ali na...