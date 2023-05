»Če nekdo pozna nekoga, to ne pomeni, da si kriminalec. V Ljubljani in v Sloveniji danes marsikdo koga pozna, kriminal se je nenormalno razširil,« je včeraj dokaj ostro zoper tožilca Luka Moljka nastopila Tanja Tolimir, nekdanja vpisničarka na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), ki je zdaj obtožena že izdaje petih tajnih podatkov iz koristoljubja. Tožilec je prej izpostavil pogovor med njo in Amando Miladinović iz februarja 2019, v katerem obtožena omenja tako Elvisa Šljivarja (zoper njega je takrat na sodišču potekalo sojenje zaradi streljanja na terasi lokala na Zaloški cesti v Polju) ...