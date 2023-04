Ali je Tanja Tolimir zaupne podatke s Specializiranega državnega tožilstva (SDT) res izdajala slovenski celici kavaškega klana, in to tudi zaradi prenizke plače? Če gre verjeti tožilcu Luku Moljku, prav gotovo. »Za pričakovane podatke je pričakovala denarno nagrado,« je na eni od obravnav, ki na ljubljanskem okrožnem sodišču potekajo v okviru sojenja zoper Tolimirjevo, spomnil tožilec. In nadaljeval: »Po njenem bi morala zaslužiti vsaj 1500 evrov, ne pa zgolj 800. Menda je zato celo večkrat dejala, da so na SDT sami krivi, da zaradi nizkih plač administrativno osebje izdaja informacije.« Po n...