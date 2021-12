Na kaj morate biti pozorni, ko kupujete in uporabljate pirotehniko

Policija je te dni na Goriškem izvedla načrtovani poostreni nadzor z namenom preprečevanja nepremišljene, neprevidne in objestne uporabe pirotehničnih izdelkov v času božično-novoletnih praznikov. Med nadzorom na območju Nove Gorice, Solkana in Šempetra pri Gorici oziroma na tistih lokacijah, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do uporabe pirotehničnih izdelkov, so v sklopu poostrenega nadzora v dopoldanskih urah dvema mladoletnima kršiteljema zasegli skupno 90 različnih pirotehničnih izdelkov. Za oba kršitelja bodo podali obdolžilni predlog.

Policijska uprava Nova Gorica poudarja, da se vsako leto znova srečujejo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov, med moteče dejavnike pa uvrščajo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde). »Policija ugotavlja, da se predvsem ob praznovanju božiča in novega leta običajno bolj pogosto uporablja različne vrste pirotehničnih izdelkov kljub zakonsko predpisanim visokim globam za kršitve. Uporaba pirotehničnih izdelkov je številnim posameznikom ali skupinam oseb pogosto v zabavo, medtem ko je za mnoge takšno početje neprijetno, moteče, jim vzbuja strah in občutek ogroženosti,« sporoča policija.

Pazite, da se ne poškodujete

V zadnjih nekaj tednih so na območju PU Nova Gorica od občanov prejeli več prijav o kršitvah javnega reda in miru s pirotehničnimi sredstvi, predvsem mlajših oseb. »Žal pri uporabi pirotehničnih izdelkov prihaja tudi do telesnih poškodb, kršitev javnega reda in miru ter do materialne škode in pritožb ter povečanega števila klicev občanov zaradi pretirane, nehumane ali objestne uporabe petard. Pri tem ni odveč opozoriti tudi na dejstvo, da neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov ni nevarna in moteča zgolj za ljudi, temveč tudi za živali. Policisti zato pozivamo tudi vse lastnike in skrbnike živali, naj v tem prihajajočem prazničnem času, ko se uporaba pirotehnike (predvsem ognjemetov in drugih pirotehničnih izdelkov) v primerjavi z drugimi obdobji leta bistveno poveča, poskrbijo za svoje hišne ljubljenčke.«

Kateri izdelki so dovoljeni in kateri prepovedani

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, so prepovedane. To so petarde različnih oblik in moči.

Zaradi kršitev določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih lahko posamezniku izrečejo globo v razponu od 400 do 1.200 evrov ter mu zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last.

Prodaja pirotehničnih izdelkov F1 kategorije (tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Pirotehnične izdelke kategorije F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij kategorije F3 je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. Prav tako so tudi pirotehnični izdelki kategorije P1 dovoljeni le polnoletnim osebam.

Pazite, kaj kupujete

Policija tudi svetuje, naj uporabniki kupujejo le dovoljene izdelke in upoštevajo navodila proizvajalca. Predelava pirotehničnih izdelkov je prepovedana in skrajno nevarna. Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer vse leto, prodaja ognjemetnih izdelkov F1, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), pa je fizičnim osebam vsako leto dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

»Vse, ki boste kupovali in uporabljali pirotehnične izdelke, pozivamo, da z zgledom pripomorete k njihovi varni uporabi. Kupujte le originalne izdelke in zgolj pri pooblaščenih trgovcih. Pri tem bodite pozorni na oznako CE, ki zagotavlja, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa evropska regulativa. Uporabljajte jih le v skladu z navodili proizvajalca. Pri uporabi ognjemetnih izdelkov ni prostora za alkohol, droge, nepremišljenost in objestnost,« še opozarjajo.