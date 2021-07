Taksista skoraj umoril z dežnikom

Za 2. julij 2003 so vremenoslovci napovedovali zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, zato je tudi marsikateri Ljubljančan po mestu pohajkoval z dežnikom v roki. Za tedaj 37-letnega taksista Hasana Baltića je bil običajen delovni dan, a zelo malo je manjkalo, da ravno zaradi dežnika naslednjega ne bi dočakal. Po 18 letih je še kako živ spomin na tisti dan. Slep, nima voha in okusa »Pri železniški postaji sem vzel potnico in speljal. Bilo je toplo, okno sem imel odprto. Po nekaj metrih, ko sem bil vzporedno z avtobusno postajo, je neka gospa z leve strani s pločnika nenadoma...