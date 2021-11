Taksista premlatila specialca

Maliku Ferizu se izreče kazen leto dni pogojnega zapora, Hasanu Saloskemu pa s preklicem dveh pogojnih obsodb enotna kazen leto in sedem mesecev zapora, ravno tako pogojnega. Tako se je glasila sodba za ljubljanska taksista, ki sta nabunkala policijskega specialca Romana Hitija. Ker pa eden od obsojenih pisne sodbe ni prevzel, so jo pristojni nabili na sodno desko. S hokeja na pretep Taksist Feriz je 18. decembra 2014 okrog desetih zvečer s Celovške ceste zavijal v Rusko ulico, po kolesarski stezi pa se je v napačno smer pripeljal pošteno nakresani kolesar in trčil v taksi. Feriz naj bi stop...