Taksist ubil dijaka na zebri

Veselo decembrsko noč sredi Ljubljane leta 2016 je prekinila tragedija. Po pripovedovanju prič dogodka se je najprej zaslišal močan pok, nato pa so »kar naenkrat« zagledali človeka, ki leti po zraku. Izkazalo se je, da gre za 18-letnega Žiga Rekarja, ki ga je v tistem trenutku, 10. decembra, ob 2.35, na prehodu za pešce na križišču Slovenske in Šubičeve ceste v Ljubljani do smrti zbil Zemir Hušidić. Ta je, kot se je spominjal v preiskavi, pred tem v taksi na Slovenski cesti pred Namo naložil stranke, namenjene v diskoteko Cirkus, in speljal. Naslednja stvar, ki se je spomni, je le ...