Tako sta obvisela avtomobila, tri osebe v bolnišnici

Danes ob 14.12 sta v Hlaponcih v občini Juršinci trčili osebni vozili. Poleg reševalcev in policistov so posredovali gasilci PGD Ptuj, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, počistili s cestišča razlite tekočine ter nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev NMP Ptuj.



Tri v nesreči poškodovane osebe so prepeljali v bolnišnico na Ptuj.

