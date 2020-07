Tako sta obtičala sredi hribov, reševalci so vse posneli (VIDEO)

Ekipa za reševanje v gorah je v nedeljo s posadko helikopterja SV reševala dva neustrezno opremljena planinca, ki sta obtičala visoko na nedostopnem in strmem terenu z visokimi travami, ki zelo drsijo. Pod Veliko planino sta zašla s poti, ki vodi čez Gabrsko peč in Steno. Tja ju je 'pripeljala' navigacija na telefonu.Prvi so posredovali kamniški gorski reševalci ter planinca locirali in organizirali intervencijo, helikopter pa je z ekipo izvedel reševanje in oba nepoškodovana prepeljal v dolino.Iz PU Kranj so ob tem opozorili na veliko previdnost pri uporabi navigacije na telefonih, saj vse ne rišejo varnih poti v gorah in vas lahko močno zavedejo. Najboljša in vedno zanesljiva navigacija je markacija na planinski poti. »Če ni poti in če ni markacij, je nekaj narobe. Kadar zaidete s poti in to ni težko ugotoviti, se takoj ustavite, preverite svoj položaj in ne silite naprej, ker bostelahko prišlo do točke, ko ne bo šlo ne naprej ne nazaj. Ravno tako, če boste šli po poti, ki je ne poznate, se o njej pozanimajte iz zanesljivih virov. Navigacije naj bodo le pripomoček.«