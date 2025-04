Tako so se objestneži znesli nad ljubljanskim igriščem: narisali celo sovražni simbol (FOTO)

»Namesto prostora za šport in druženje smo ponovno naleteli na uničene površine. Na Platoju pod Halo Tivoli so neznanci z avtomobilom uničili podlago košarkarskega in rokometnega igrišča, na novo podlago padel igrišč vrisali sovražni simbol, transparent z logotipi so razrezali in ožgali ter poškodovali mrežo padel igrišč,« so sporočili s Športa Ljubljana.

FOTO: Zaslonski posnetek

Škodo bodo sicer sanirali, a tukaj ne gre le za poškodovanje javne lastnine, temveč, kot pravijo, je »oškodovana skupnost in vsi, ki se na tem na novo urejenem mestu rekreirajo.«

FOTO: Zaslonski posnetek

»Človek, čuvaj svoje mesto. Naj bo šport prostor spoštovanja, ne uničevanja!« poudarjajo iz javnega zavoda Šport Ljubljana.

Z vprašanji smo se obrnili na Šport Ljubljana. Odgovorila nam je Valerija Ravnak, višja svetovalka področja trženje in oglaševanje.

Omenili ste tudi sovražni simbol. Za kateri simbol gre?

Gre za kljukasti križ.

Imate morda podatek, kako hitro boste lahko škodo sanirali?

Škoda bo sanirana do otvoritve novih padel igrišč na Platoju pod

Halo Tivoli. Predvidoma do srede aprila.

Ste morda prijavo dali na policijo?

Da.

So kamere posnele vandala/vandale?

Kamere niso usmerjene na to površino. Gre za javno dostopno površino

namenjeno rekreativni in športni uporabi. Na tej površini se nahajajo

košarkarsko, rokometno igrišče in po novem igrišče za pickleball.

Na otvoritev pa se tukaj urejajo in pripravljajo tudi tri nova padel

igrišča.