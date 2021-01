Tako so ognjeni zublji goltali hišo, tri družine ostale brez doma (VIDEO)

V starem mestnem jedru Višnje Gore je pozno popoldne zagorelo ostrešje srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa je povsem uničil ostrešja treh stanovanjskih hiš, v katerem je prebivalo 15 ljudi. Po poročanju 24ur so brez strehe nad glavo ostale tri družine.Požar je gasilo 110 gasilcev, delo pa še dodatno oteževal močan veter. Do 22. ure je bil požar že pogašen. Vse posledice požara bodo znane danes.Ljudje so se iz stanovanj rešili sami, gasilci pa so takoj začeli gasiti na ostrešjih in omejevati ogenj, da se ne bi širil naprej na ostrešja sosednjih zgradb.Župan občine Ivančnaje dogodek označil za veliko katastrofo in obljubil, da bodo trem družinam, ki so ostale brez strehe nad glavo, priskočili na pomoč. »Za prvo silo in za prvo noč se je pokazala solidarnost sosedov in sorodnikov, tako da imajo te družine zagotovljeno prenočišče. Na daljši rok pa bosta občina in krajevna skupnost pomagali tako pri nastanitvi kot tudi pri obnovi njihovih domov.«Zaradi vetra in strnjenih hiš se je požar razširil še na ostrešji dveh hiš ter tretjo poškodoval. Požar so pogasili gasilci PGD Višnja gora, Stična, Kriška vas, Vrh pri Višnji gori, Ivančna gorica, Šentvid pri Stični, Ambrus, Krka in Zagradec na Dolenjskem.