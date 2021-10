Tako je bil pijan, da je sredi ceste zaspal v vozilu

Včeraj okoli 5.30 so bili policisti PP Krško obveščeni, da je v Dolenji vasi nekdo vozilo ustavil sredi ceste in ogrožal druge udeležence v prometu. Ugotovili so, da je 23-letnik zaradi opitosti omagal in zaspal v vozilu. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola.

O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.