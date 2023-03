Potem ko je višje sodišče v celoti potrdilo obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča zoper peterico članov slovensko-tajvanske kriminalne združbe, ki je organizirala nezakonite klicne centre po Sloveniji in tako pravnomočno zapečatilo njihovo usodo, obramba ni počivala. Z zahtevo za varstvo zakonitosti se je obrnila na vrhovno sodišče, od koder pa so pred časom prav tako prejeli slabo novico. Sodišče je njihove argumente namreč zavrnilo. Prvoobtoženega Allena Cveka je sodišče obsodilo na štiri leta zapora, njegov brat Tomislav Cvek ter Tajvanci Chen Wei Chung, Tzu Hsiang Hsu in Peng Syuan Hon...