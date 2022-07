Ta teden bodo nadzorovali tovornjakarje

»Do 30. junija 2022 so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 1145 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 729 oziroma 64 odstotkov od vseh nesreč, v katerih so bili udeleženi. V posledicah teh nesreč je življenje izgubilo 5 oseb, od tega štirje vozniki tovornih vozil, 19 oseb je bilo hudo poškodovanih, 176 pa lažje. Vozniki tovornih vozil so 24 prometnih nesreč povzročili pod vplivom alkohola, od tega dve s smrtnim izidom,« so ob začetku druge od letošnjih treh nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov opozorili na Agenciji za varnost prometa (AVP), ki akcijo pripravlja skupaj s policijo.

Policisti bodo v tem tednu izvedli več poostrenih nadzorov nad avtobusi in tovornimi vozili. Poleg tega bodo tudi pri rednem delu prioritetno izvajali nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Izvajal se bo s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah. Nadzori avtobusov bodo potekali tudi na avtobusnih postajališčih ter avtocestah in hitrih cestah.

Manj kršitev

Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil, je v zadnjih petih letih nepravilen premik z vozilom. Na drugem mestu sta nepravilna stran oziroma smer vožnje in neustrezna varnostna razdalja. »Do 30. junija 2022 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 19.507 kršitev prometnih predpisov, kar je 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju 2021 (23.087 kršitev),« so še pojasnili na AVP. Najpogostejše kršitve pri voznikih tovornih vozil so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (5171 kršitev), uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav (3239 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (1904 kršitve), nepravilnostmi, povezanimi s tovorom (876 kršitev), ter nepravilnim prehitevanjem (681 kršitev).

Do 30. junija 2022 so bili vozniki avtobusov udeleženi v 148 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 41 oziroma 28 odstotkov od vseh nesreč, v katerih so bili udeleženi. V posledicah teh nesreč sta bili dve osebi lažje poškodovani. »V zadnjem 6-letnem obdobju ne beležimo smrtnih žrtev med potniki na avtobusih,« še ugotavljajo pri AVP. Pri voznikih avtobusov je bilo ugotovljenih 409 kršitev, leto prej pa 312 kršitev prometnih predpisov, kar je četrtino več. Najpogostejše kršitve pri voznikih avtobusov so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (121 kršitev), uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav (57 kršitev) in neuporabo varnostnega pasu (33 kršitev).

Pri tovornih vozilih in avtobusih je še posebno pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. »Pomemben dejavnik je tudi utrujenost voznika. Ta je po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 dejavnik v približno 20 odstotkih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila,« še pojasnjujejo pri AVP.