Ta neumnost v predoru Karavanke ga bo drago stala (VIDEO)

Gorenjski prometni policisti so na podlagi prijave danes dopoldne obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je prehiteval v predoru Karavanke. Državljan Nemčije je v predoru med vožnjo iz Avstrije proti Sloveniji prehitel tovorno vozilo s priklopnim vozilom in kombi. Policisti so ga zaradi prekrška kaznovali z globo 700 evrov in s stransko sankcijo 9 kazenskih točk, so sporočili iz PU Kranj.»Prijavitelju se zahvaljujemo za takojšnje informacije. V predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako skozi svojo predorsko cev, je prehitevanje prepovedano. Kadar gre za daljše predore, so take situacije še nevarnejše. Prav tako je izjemno visoko tudi tveganje za hude posledice v primeru nesreč in pri sami izvedbi reševanj, ker je dostop zelo omejen. Zato pozivamo k varni vožnji in izogibanju tveganjem, ki so lahko razlog za nesreče in ogrožanja. Vozimo pametno, bodimo odgovorni,« so še zapisali v sporočilu za javnost in dodali posnetek.