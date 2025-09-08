VLOMI

Ta konec tedna udarili vlomilci v vozila, to so posledice (FOTO)

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so obravnavali večje število vlomov v osebna vozila na območju Goriških Brd, na Goriškem in Ajdovskem.
Fotografija: FOTO: Arhivske fotografije Policije
Odpri galerijo
FOTO: Arhivske fotografije Policije

M. U.
08.09.2025 ob 22:24
M. U.
08.09.2025 ob 22:24

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so ta konec tedna obravnavali večje število vlomov v osebna vozila na območju Goriških Brd (vključno z dvema primeroma tik ob slovensko-italijanski državni meji), na Goriškem in Ajdovskem.

Policija svetuje

Z osnovnimi ukrepi lahko marsikateri vlom preprečimo  Vozila pogosto postanejo tarča tatov, ker lastniki v njih puščajo vredne predmete na vidnih mestih. Storilci pogosto izkoristijo nepazljivost lastnikov in v nekaj sekundah odtujijo dragocene predmete iz vozila, pri tem pa poleg odtujitve predmetov povzročijo še materialno škodo na vozilih. Pri tem  ponovno  opozarjamo,  da  je  marsikatero  od  tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno  ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na npr. na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo oz. v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi (parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, ogledi  lokalnih znamenitosti).

Storilci so v avtomobile vlamljali z razbitjem stekla, iz notranjosti pa kradli različne predmete (denarnice, v katerih so oškodovanci imeli poleg gotovine tudi bančne kartice, osebne dokumente) in druge predmete (nahrbtnike). Večina vlomov v parkirana vozila se je zgodila v popoldanskem času.

image_alt
V Dravogradu ukradli avto brez problema, ključi vozila in denarnica z dokumenti na izvoli

FOTO: Arhivske fotografije Policije
FOTO: Arhivske fotografije Policije
FOTO: Arhivske fotografije Policije
FOTO: Arhivske fotografije Policije

Policisti in  kriminalisti  Policijske uprave Nova Gorica vse primere vlomov preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

PU Nova Gorica vlomi vlomilec avto vozilo

Priporočamo

Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«
Podražitve v Sloveniji: cene brezalkoholnih pijač močno gor, govejega mesa še bolj, a to še zdaleč ni vse
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«
Podražitve v Sloveniji: cene brezalkoholnih pijač močno gor, govejega mesa še bolj, a to še zdaleč ni vse
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.