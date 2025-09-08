Ta konec tedna udarili vlomilci v vozila, to so posledice (FOTO)

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so ta konec tedna obravnavali večje število vlomov v osebna vozila na območju Goriških Brd (vključno z dvema primeroma tik ob slovensko-italijanski državni meji), na Goriškem in Ajdovskem.

Policija svetuje Z osnovnimi ukrepi lahko marsikateri vlom preprečimo Vozila pogosto postanejo tarča tatov, ker lastniki v njih puščajo vredne predmete na vidnih mestih. Storilci pogosto izkoristijo nepazljivost lastnikov in v nekaj sekundah odtujijo dragocene predmete iz vozila, pri tem pa poleg odtujitve predmetov povzročijo še materialno škodo na vozilih. Pri tem ponovno opozarjamo, da je marsikatero od tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na npr. na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo oz. v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi (parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, ogledi lokalnih znamenitosti).

Storilci so v avtomobile vlamljali z razbitjem stekla, iz notranjosti pa kradli različne predmete (denarnice, v katerih so oškodovanci imeli poleg gotovine tudi bančne kartice, osebne dokumente) in druge predmete (nahrbtnike). Večina vlomov v parkirana vozila se je zgodila v popoldanskem času.

FOTO: Arhivske fotografije Policije

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica vse primere vlomov preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila.