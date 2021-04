Svojci so ga pogrešali, agonija je trajala več ur

Poročali smo že, da je v sredo v Moravskih Toplicah. Policija je razkrila nekatere podrobnosti.Policija je bila ob 9.10 obveščena, da svojci na območju postaje Murska Sobota pogrešajo mlajšega moškega. Takoj po prejeti prijavi je stekla iskalna akcija, v katero je bilo vključeno večje število policistov in prostovoljnih gasilcev.Agonija svojcev, ki niso vedeli, kje je pogrešani, je trajala še skoraj tri ure. Moškega so namreč po slabih treh urah našli poškodovanega v manjšem gozdičku nedaleč od bivališča. Ugotovili so, da se je poškodoval sam. Odpeljali so ga v bolnišnico na zdravljenje.