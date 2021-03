Svojci pogrešajo Hermana in menijo, da je skočil v Dravo

PU Maribor obvešča javnost, da svojci pogrešajo 62-letnega Hermana Jamniška, ki ima bivanje prijavljeno na Čufarjevi ulici v Mariboru, kjer so ga nazadnje videli.



Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je pogrešani 11. marca okoli 7.30 skočil v kanal reke Drave (kanal HE Zlatoličje) v naselju Zrkovci pri Mariboru.



Policisti in sorodniki pogrešanega so preiskali območja ob kanalu reke Drave, med naseljema Maribor in Dogoše (levi in desni breg reke Drave), vendar pogrešanega niso našli.



