Svojci pogrešajo Amirja. Ste ga videli?

Policisti policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 39-letnega Amirja Čauševića iz Ljubljane.



Visok je okoli 190 cm in zelo vitke postave. Ima daljše temne lase in zeleno rjave oči. Kako je oblečen, ni znano.



Amirja so nazadnje videli konec julija v jutranjih urah, ko je odšel od doma.



Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi osebe niso našli, policija prosi javnost za informacije.



Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.