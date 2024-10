Svojci pogrešajo Adolfa iz Ljubljane: Gre za osebo potrebno pomoči

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili včeraj obveščeni, da svojci pogrešajo 82-letnega Adolfa Martinija iz Ljubljane.

»Adolf je visok približno 170 cm, suhe postave, vendar z večjim trebuhom, svetle polti, modrih oči, brez las. Oblečen je bil v svetel spodnji del, temen zgornji del in imel je črno kapo s ščitkom z napisom "Martini". Od doma je odšel z osebnim vozilom znamke Nissan qashqai sive barve, ljubljanskega registrskega območja. Posebnost vozila je, da ima na anteni rdečo žogico. Vozilo je bilo zaznano danes ponoči na območju med Ljubljano in Celjem zato obstaja možnost, da se nahaja na širšem območju Ljubljane, Zasavja ali Štajerske. Gre za osebo potrebno pomoči,« so nam sporočili s PU Ljubljana.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška e na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.