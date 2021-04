Svojci pogrešajo 15-letno Klaro. Ste jo videli? (FOTO)

Svojci pogrešajo 15-letno Klaro Berdajs iz okolice Zagorja ob Savi, ki so jo nazadnje videli v torek na območju Črnomlja. Visoka je 167 centimetrov, suhe postave, dolgih rumenih las, nosi pa očala črne barve. Oblečena je v črne hlače, črno bundo, rdeče čevlje Puma, pri sebi ima črn nahrbtnik Adidas, so sporočili iz PU Ljubljana.



Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanki, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Zagorje ob Savi na 03 568 3400 ali pokličejo na intervencijsko številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.

