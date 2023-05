Švicarski motorist blizu naselja Plave padel, dobil plačilni nalog (FOTO)

V torek ob 18.08 so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica obravnavali prometno nesrečo blizu naselja Plave, kjer je padel in se lažje poškodoval tuj motorist.

Motorist je padel. FOTO: Ppp Nova Gorica

26–letni voznik motornega kolesa, državljan Švice, je vozil po glavni cesti iz Solkana proti naselju Plave. Med vožnjo skozi levi ostri ovinek je zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim kolesom motornega kolesa zapeljal desno na utrjeno bankino in z desnim delom krmila motornega kolesa oplazil kamniti zid. Pri tem je izgubil nadzor nad motornim kolesom in padel na desni bočni del motornega kolesa in drsel po desnem boku in na koncu obstal na vozišču.

Poleg prometnih policistov so na kraju posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so ga na kraju oskrbeli in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Švicarskemu motoristu je bil zaradi odgovornosti za storitev prekrška izdan plačilni nalog.