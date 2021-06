Svetnik dilal mamila z ženo

Nobenega dvoma ni več: 48-letni Henček Kosec iz Lokev pri Črnomlju, predstavnik romske skupnosti v črnomaljskem občinskem svetu, je Belokranjce zalagal z drogo, predvsem s heroinom in kokainom. To je zdaj priznal. In še ene dileme ni več: ker je bil obsojen na leto in 9 mesecev zapora, bodo morali v tej belokranjski občini izpeljati nadomestne volitve. »Takoj ko bomo dobili obvestilo o pravnomočni sodbi, bomo sprožili vse potrebne postopke za nadomestne volitve,« je, ko smo ga seznanili s sodbo okrožnega sodišča Novo mesto, na naše poizvedovanje odgovoril Andrej Kavšek, župan občin...