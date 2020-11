Švercal je 17 pasjih mladičkov

Slovenec ni pil, je pa užival mamila. Slika je simbolična. FOTO: Policija

Policisti so v petek ponoči, ob 2.26, v Hrvatinih ustavili osebni avto opel vectra karavan z madžarskimi registrskimi tablicami. »V postopku so hitro ugotovili, da 52-letni državljan Madžarske v prtljažnem delu prevaža 17 pasjih mladičkov, in sicer 10 pudljev in sedem francoskih buldogov, starih približno dva meseca,« so pojasnili na PU Koper.Za psičke je bilo sicer zadovoljivo poskrbljeno, saj so imeli hrano in vodo, vendar niso bili čipirani in niso imeli potnih listov oziroma ti niso bili pravi. Policisti so obvestili tudi italijanske kolege, ki preverjajo informacije glede nakupa in prodaje psov v Italiji.Po prvih podatkih bi vsakega prodal za 2000 evrov. Obvestili so tudi inšpektorico Vursa, ta je prevzela nadaljnje postopke, mladičke pa so policisti pospremili v azil za živali v Sv. Anton.