Usoda 23-letnega Šveda slovenskih korenin Alexandra Breclja je zapečatena, saj so vrhovni sodniki zavrnili pritožbo njegove obrambe. Čeprav je leta 2019 na severnem Primorskem živel le nekaj mesecev, si je nabral kopico kaznivih dejanj. V kratkem času bivanja v domovini prednikov je namreč kar petkrat vlomil v gostinske lokale na območju Ajdovščine in iz njih kradel denar, cigarete in alkoholno pijačo. Kot da mu to ni bilo dovolj, pa se je z nožem spravil še nad francoskega turista. Sreča, da je imel šal Ta se je 18. septembra 2019 s partnerico pripeljal pred Gold club hotel v Ajdovščini. I...