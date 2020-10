Surovež dilal travo in tihotapil migrante

Že obsojen

Bil naj bi vodja dobro utečene kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prevozi ilegalcev prek mejnega prehoda.

Timon Novak je dejanje obžaloval in obljubil, da bo odslej priden. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Brezposelnega slikopleskarjaso na sojenje zaradi prometa s prepovedanimi drogami pripeljali iz zapora. Tam prestaja dveletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen letos. Za rešetkami je pristal zaradi nasilništva in nezakonitega posedovanja orožja, zasegli so mu ga več kosov, tudi pištolo škorpijon.Zumeri je ustrahoval svoje nekdanje dekle, ki ga je zapustilo, prihajal na njeno dvorišče, in ker se je dekle skrivalo, je ustrahoval tudi njene starše. Bivši tašči je celo pritisnil pištolo na glavo, jo repetiral in ji grozil, da jo bo ubil.Tokrat so ga na sodišče pripeljali zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Pred sodnikaje stopil v družbi, soudeleženega, ki krivde, prav tako kot Zumeri, ne priznava, pa na predobravnavni narok sploh ni bilo. Tožilstvo v obtožnici obdolžencem Jetonu Zumeriju, Marjanu Bilobrku in Timonu Novaku očita, da so v sostorilstvu skupaj z mladoletnima osebama storili kaznivo dejanje po prvem odstavku 186. člena KZ-1. Gre za slaba dva kilograma konoplje, ki so jo storilci dan prej porezali pri osebi, ki jo je gojila, ter jo spravili v vreči in odnesli. Zaradi prisotnosti policije v okolici so vreči odvrgli ter se naslednji dan vrnili po njiju, a jih je policija pri dejanju zasačila. Zoper mladoletna storilca je bil voden ločen postopek zoper mladoletnike.Zumeri in Bilobrk dejanja ne priznavata, je pa krivdo priznal Novak, dejanje obžaloval in obljubil, da tega ne bo več počel. Zaradi priznanja, kesanja in okoliščine, da doslej še ni bil kaznovan, je sodišče upoštevalo omilitvena določila in mu izreklo 8 mesecev pogojne zaporne kazni, ki mu jih ne bo treba prestati, če v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Zoper sodbo se ne bo pritožil, zato je postala pravnomočna.V postopku zoper Zumerija pa bodo zaslišali več prič, med njimi tudi kriminalista, ki bo povedal, kaj je bilo zaseženo, kaj so tehtali, njegova obramba pa je predlagala, naj sodišče pridobi mnenje biotehniške fakultete o tem, kako mora biti trava suha, da je užitna, in koliko je bilo v tem izplenu zares uporabnih delcev.Zumerija pa čaka sodišče tudi zaradi tihotapljenja ljudi. Prav on naj bi bil vodja dobro utečene kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prevozi ilegalcev prek mejnega prehoda. Vozili naj bi jih kar v prtljažnikih osebnih vozil. Zumeri je bil pred nekaj leti na Hrvaškem že obsojen zaradi tihotapljenja ljudi.