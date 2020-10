Sunili tudi ubijalski bombomet

En vlomilec priznal

Tožilka Katarina Bergant ni predlagala višine kazni v primeru priznanja.

»Ne,« je obtoženile na kratko odgovoril ljubljanski okrožni kazenski sodnici, ko ga je ta vprašala, ali prizna krivdo za očitano kaznivo dejanje. Sprva jih je sicer slišal, ker je imelo sodišče kar nekaj težav z vročevanjem pošte, predobravnavni narok bi zanj morali opraviti že sredi avgusta, a je bil menda na dopustu. Ker gre za prednostno zadevo – eden od njegovih domnevnih pajdašev je v priporu –, izogibanja postopku sodnica, kot je bilo razumeti iz njenih besed, ne bo dopuščala in bo, če bo treba, v bodoče segla tudi po ukrepih, ki bi bili nujni za obtoženčevo prisotnost na glavni obravnavi.Tridesetletni mizar Lovro Smergut, ki ni zaposlen in živi od socialne podpore, je z domnevnima pajdašema, 39-letnim pekomin 33-letnim varilcem, vsi trije so iz Trbovelj, obtožen več kaznivih dejanj. Glavni očitek je, da so 8. januarja lani iz fužinske prodajalne orožja 365 Plus v vrečah za krompir odnesli kopico orožja, med drugim dva primerka tudi v kriminalnih krogih še kako cenjenega ubijalskega bombometa.Že v začetku avgusta sta na predobravnavni narok torej prišla Kupšek in Robežnik. Robežnik, ki naj bi poskrbel, da je orožje končalo v Bosni in Hercegovini, je krivdo zanikal, Kupšek pa priznava, da se je skupaj s soobtoženima tistega večera pripeljal na Fužine. Prizna tudi, da se je po lestvi povzpel na streho in z žago, kladivom ter pajserjem naredil odprtino na strehi prodajalne orožja. Nato je iz kovinskih omar v vreče za krompir nametal na desetine kosov orožja, denimo 23 polavtomatskih pištol CZ, 15 steyrjev, sedem glockov, dve beretti, gladkocevno puško benelli, repetirko accuracy ter dva bombometa madritsch. Nato je vse skupaj odnesel v bližino Ljubljanice, kjer sta ga čakala Smergut in Robežnik, jemala orožje iz škatel, ga nalagala v clia, vrečke in škatle pa pometala v reko. Toda tega, da naj bi sodeloval tudi pri preprodaji ukradenega orožja, Kupšek ne bo priznal nikoli:»Delal sem po navodilih sostorilcev, v roke so mi porinili vrečo za krompir in kradel sem, ne vem pa, kaj sta potem onadva storila s tem orožjem.« Na sodišču so mu poskušali dopovedati, da je že to, da je imel orožje v posesti, avtomatsko promet z orožjem, saj sta že pridobitev in posest kaznivo dejanje, vendar je vztrajal pri svojem. Če bi priznal, bi skupaj sedel osem let, tako pa je sodnica sprejela priznanje za vsa kazniva dejanja (poleg tega je obtožen še poskusa vloma, prikrivanja in ropa), razen za promet z orožjem.Kakšna kazen bi v primeru priznanja krivde doletela Smerguta (očitajo mu tudi, da so med hišno preiskavo pri njem našli dušilec zvoka), te dni na sodišču nismo izvedeli, saj tožilka, seznanjena s tem, da obtoženi ne namerava priznati krivde, ni imela predloga kazni.Obtoženčeva zagovornica, odvetnica, pa je sodišču predlagala izločitev vrste dokazov v zvezi s prometnimi podatki njegovega mobilnega telefona, ki naj jih ne bi smeli uporabljati za potrebe pregona kaznivih dejanj sploh. Tožilstvo je temu nasprotovalo, končno besedo pa bo imelo sodišče.