Sumljiva smrt 22-letnega Italijana v Sloveniji? Družina dvomi v izvide obdukcije

Italijanski medij leggo.it poroča, da je na počitnicah v Sloveniji umrl 22-letni Lorenzo Balboni. Smrt naj bi bila posledica zastrupitve, njegova družina pa je prepričana, da bi bilo treba obdukcijo, ki je bila narejena v UKC Ljubljana, ponoviti.

»Ne moremo sprejeti, da je Lorenzo umrl zaradi ‘neznanega vzroka’. To je absurdno, zahtevamo odgovore,« pravijo družinski člani. Družina Lorenza Balbonija TAKO ne verjame, da je bila smrt 22-letnika posledica zastrupitve s hrano, in zahtevajo novo obdukcijo, piše italijanski medij.

22-letnik iz italijanskega mesta Piacenza je menda nenadoma in nepričakovano umrl pred manj kot mesecem dni, medtem ko je bil na počitnicah v Sloveniji.

O tem je poročal tudi časopis Libertà di Piacenza, ki navaja, da družina in dekle pokojnega ne verjameta v izsledke obdukcije, ki jo je opravil patolog v ljubljanski bolnišnici. Ta je smrt pripisal hudi zastrupitvi s hrano in posledični uničujoči notranji krvavitvi, navaja medij.

Sumljiva podrobnost na potrdilu o smrti

Družini dodatne dvome povzroča menda zapis zdravnika, ki je na potrdilo o smrti za prevoz trupla, zapisal: »Vzroki smrti: neznani«.

»Ne moremo sprejeti, da je Lorenzo umrl zaradi ‘neznanega vzroka’. To je absurdno, zahtevamo odgovore,« pojasnjujejo in dodajajo, da so poslali elektronsko sporočilo sodniku, ki vodi primer v Rimu, »saj se, kolikor vemo, italijansko zunanje ministrstvo že trudi ugotoviti, kaj se je lahko zgodilo,« navaja medij.

Z vprašanji smo se obrnili na Inštitut za patologijo. Odgovore pa objavimo takoj, ko jih prejmemo.