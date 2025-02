Sumljiva četverica ni ubogala policistov, zato so jih morali vkleniti

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor je včeraj okrog 21.30 prejel klic občana, ki je na parkirišču opazil več oseb, ki so si ogledovale parkirana vozila, na parkirišče pa se družba pripeljala z vozilom sive barve.

»Ker je obstajal sum, da bodo osebe izvršile kaznivo dejanje, so se mariborski policisti takoj odzvali na klic, sivo vozilo izsledili in ga začeli ustavljati. Pri tem je voznik osebnega avtomobila, ki so ga policisti ustavljali, trčil v službeno vozilo policistov, a so ga naposled uspešno ustavili na Cesti proletarskih brigad v Mariboru,« so dogodek opisali na PU Maribor.

Med postopkom so policisti ugotovili, da so bili v sivem avtomobilu poleg voznika še trije moški, nihče od četverice pa ni upošteval ukazov policistov, zato so bili ti primorani uporabiti prisilna sredstva.

Možje postave sicer med postopkom niso ugotovili utemeljenih razlogov za sum, da je četverica moških izvršila kakšno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zato zoper nobenega niso odredili policijskega pridržanja.

So pa vozniku zaradi storitev več cestnoprometnih prekrškov, kot tudi povzročitve prometne nesreče, izdali plačilni nalog ter na Okrajno sodišče v Mariboru na Oddelek za prekrška zoper njega podali tudi obdoložilni predlog, so še sporočili iz PU Maribor.