Sumljiv dogodek v Rožni Dolini: vpletena ponujala posodo v zameno za gotovino ali zlato

Novogoriški policisti so prejeli prijavo o sumljivem dogodku v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Dva neznana moška, ki sta pripeljala z osebnim avtomobilom z mariborskimi registrskimi tablicami, sta poskušala prepričati tamkajšnjo prebivalko za nakup posode. Sprva sta zahtevala plačilo z gotovino, nato pa ponudila možnost plačila z zlatim nakitom. Neznanca sta se nato z vozilom odpeljala v smeri nekdanjega mejnega prehoda oziroma proti bližnjemu krožišču, kasneje se je za njima izgubila vsakršna sled.

Pod pretvezo, da gre za »pošteno menjavo«

Ob tem policisti opozarjajo občane, naj bodo previdni pri nenapovedanih obiskih neznancev, ki na domovih ponujajo različne izdelke (kot so posoda, kuhinjski pripomočki, gospodinjske naprave ipd.) ali druge storitve v zameno za zlati nakit. Prav tako se pogosto dogaja, da so neznanci pogosto zelo prepričljivi, lahko vas obiščejo na domu ali pristopijo do vas na javnem mestu, ter vas skušajo prepričati, da ima njihov izdelek visoko vrednost, čeprav gre v mnogih primerih za ceneno blago, nemalokrat sumljivega izvora. Ob tem vas neznanci tudi nagovarjajo, da jim v zameno izročite nakit – pogosto pod pretvezo, da gre za »pošteno menjavo«. Svetujejo, da ne sprejemajte tovrstnih nepreverjenih ponudb, neznancev oziroma nepovabljenih oseb ne spustite v stanovanja, še zlasti če so vsiljivi, se počutite ogroženi ipd.