Sumljive osebe iz Dolenjske na Gorenjskem ogledovale vozila

Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali več oseb z območja Dolenjske, ki so si v Ribnem sumljivo ogledovale parkirana vozila. Do kaznivega dejanja ni prišlo.



Vozilo, s katerim so se pripeljali, ni bilo registrirano. Na istem mestu so med nadzorom zatem ustavili še dve drugi vozili z istega območja. Eno prav tako ni bilo registrirano, v drugem pa je bilo devet oseb, čeprav je bilo sedežev samo šest.



Udeležence policisti obravnavajo zaradi prometnih prekrškov, poroča kranjska policijska uprava in dodaja opozorilo, da ne parkirajte na neobljudenih mestih, v vozilih pa ne puščajte vrednih stvari, ker so hitro lahko tarča tatov.