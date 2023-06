Sumili so, da bo 25-letnik ogrozil življenje lastnega otroka

S PU Novo mesto sporočajo, da so zaradi nasilja v družini posredovali tudi brežiški policisti.

»25-letnemu nasilnežu so izrekli prepoved približevanja zakonski partnerki in njunemu otroku zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ta bo presodil o podaljšanju ukrepa,« je javnosti sporočila Alenka Drenik z omenjene policijske uprave.

Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.