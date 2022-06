Sumili na ugrabitev najstnika, v resnici je šlo za ...

Jeseniški policisti so včeraj obravnavali prijavo suma ugrabitve najstnika. Dva moška naj bi z osebnim avtomobilom pristopila do njega, ga prijela in odpeljala. Policisti so vse udeležence izsledili.

Sum ugrabitve je glede na zbrana obvestila ovržen. Okoliščine trenutno kažejo, da je šlo za potegavščino med udeleženci. Poškodovan ni bil nihče, klical pa je menda neudeleženi občan.

Policisti o dogodku še vodijo postopek, še sporočajo s PU Kranj.