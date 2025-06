Sumijo tri Rome in pajdaša! Slavca potolkli za 350 evrov penzije

Priljubljenega grosupeljskega gozdnega moža Slavca Knaflja so brutalno pretepli 18. marca 2021. 77-letnik je v gozdu pri Zgornjih Duplicah pred svojim bivalnikom zvezan kot žival nepopisno trpel 24 ur, preden je izdihnil. V zvezi z njegovo smrtjo so aretirali štiri moške in jih konec leta 2022 na ljubljanskem okrožnem kazenskem sodišču obsodili na skupno več kot 39 let aresta. Jeseni naslednje leto je na sceno stopilo ljubljansko višje sodišče ter pristojnim zaukazalo, naj vse štiri takoj izpustijo iz pripora. Sodbo so namreč razveljavili ter zaukazali vnovično prvostopenjsko razsojo. In zdaj ...