V Litiji umrla desetletnica, sumijo na kaznivo dejanje

So popustile zavore?

40

metrov globoko je zgrmel delovni stoj.

Voznika so reševalci po oskrbi prepeljali v UKC Ljubljana. FOTO: Mavric Pivk

V hudi nesreči delovnega stroja, ki se je minuli konec tedna zgodila na gozdni cesti Veliki Vrh–Podšentjur v občini Litija, je življenje izgubila desetletnica, ki je delala družbo očetu. Prve informacije, ki so prišle z uprave za zaščito in reševanje, še niso razkrile vseh razsežnosti tragičnega dogodka: »Ob 10.06 se je na gozdni cesti Veliki Vrh–Podšentjur prevrnil gradbeni stroj. Gasilci PGD Litija so pomagali reševalcem NMP Litija, ki so dali prvo pomoč poškodovanima. Eno osebo so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana, drugo so neuspešno reanimirali. Kraj dogodka sta si ogledala tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec. Za uničen gradbeni stroj bodo poskrbeli dežurni delavci službe avtovleke.«Kot je povedal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana, je bil na delovnem stroju, ki se je prevrnil kar 40 metrov v globino, poleg 44-letnega voznika še otrok, ob nesreči pa sta oba padla z njega. »Zaradi hudih poškodb je otrok na kraju dogodka umrl, voznik je bil lažje poškodovan. Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je povedal Tomaževic., gasilec, poveljnik PGD Litija, nam je povedal, da se je zgodilo na gozdni poti na hribovitem območju.