Sum, da ogroženo življenje: z njim sta bili žena in hči

Trebanjski policisti so bili obveščeni o nasilju v družini v okolici Trebnjega. V poročilu PU Novo mesto pišejo, da je policija zbrala obvestila in ugotovila, da je 53-letni nasilnež izvajal fizično nasilje nad ženo in hčerko, ženo pa je tudi poškodoval.

»Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo družinskih članov, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so seznanili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini,« so še dodali.