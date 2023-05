Študent Jure omahnil s strehe apartmaja in umrl (FOTO)

Med prvomajskimi prazniki je kot strela z jasnega udarila novica, da se je v noči na nedeljo na tradicionalnem Spring Breaku v Poreču, in sicer na območju letovišča Lanterna, smrtno ponesrečil slovenski državljan. Kmalu je postalo jasno, da je šlo za 25-letnega študenta iz Ljubljane, ki je padel, najprej se je govorilo z balkona, pozneje s strehe apartmaja, to so ne nazadnje potrdili tudi na hrvaški policiji. Slednji so bili namreč okoli tretje ure zjutraj obveščeni, da je bil v turističnem naselju, natančneje na območju Tar-Vabrige, najden mrtev moški. Tamkajšnji kriminalisti so sklenili, da ...