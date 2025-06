Strupene saje prekrile Begunje: »Nihče ne ve, koliko plastike smo se nadihali« (FOTO)

Strašna noč je doletela Begunje na Gorenjskem takoj po prazničnem dnevu državnosti. Okoli 23. uri zvečer je zagorelo v podjetju SVP Avio, nasledniku nekdanjega podjetja Seaway, še prej je bila tam tovarna Sukno. Požar je bil tako močan, da ga je vso noč gasilo kar 165 gasilcev s 35 vozili iz celotne Gasilske zveze Radovljica, poleg njih pa še gasilci Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Bled in Zabreznica ter poklicni gasilci z Jesenic in iz Kranja. Gorele plastika in strupene snovi Medtem ko se je polovica gorenjskih gasilcev s strahovitimi napori vso noč borila z zublji, ki so se dvigali...