Strojana niso hoteli prepustiti policistom

Miha Strojan si želi odvetnika. FOTO: Marko Feist

Rad bi odvetnika

Le pol obtoženih je prišlo na sodišče. FOTO: Marko Feist

8

obtožencev bi moralo zaradi spora s policisti na sodišče.

Pred natanko sedmimi meseci je bilo v Rojah pri Ljubljani precej pestro. Potekala je policijska akcija s ciljem, da za rešetke odpeljejo 52-letnega. Slednji se je namreč na veliko izogibal prestajanju zaporne kazni. Strojan se je 30. aprila zaklenil v svojo prikolico in se ni oziral na klice policistov (tja jih je prišlo kar osem), naj zapusti prikolico in se z njimi odpelje proti zaporu. Odprl je le okno in zakričal: »Pustite me na miru!« Tja so zelo hitro pritekli njegovi sokrajani, ki jih je Strojan prosil, naj mu pomagajo, da ga ne bodo odpeljali. In vse skupaj je hitro postalo zelo vroče.je pograbil leseno desko in jo vrgel v policiste. Enega od uniformirancev je zadel v levo stegno. To pa še ni bilo vse. Z golimi rokami je izruval okno s prikolice, tako da je Mihi naredil prosto pot za beg proti Savi. Poleg Adrijana je pomagal tudi eden od zetov pri Strojanovih, 39-letni, ki je v hrbet enega od policistov silovito zagnal večji kamen, mendabi ga lahko celo ubil. S tem pa pestrega dogajanja v Rojah še ni bilo konec. Še več. Miha je celo proti enemu od policistov, ki ga je ujel med begom, začel zamahovati z nožem. A ko so ga končno policisti spravili na tla in ga hoteli vkleniti ter odpeljati, je 22-letniv citroënu xsara z veliko hitrostjo zapeljal proti njim, da so morali odskočiti. Prebivalci Roj so nato Mihu pomagali, da je sedel za volan in pobegnil. Pri takratnem uporu so sicer po prepričanju tožilstva sodelovali šeinOsmerica bi se morala včeraj pred ljubljansko okrožno sodnicoizjasniti o svoji krivdi glede preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi oziroma sodelovanja pri tem. Na predobravnavni narok so prišli le štirje, in sicer Miha Strojan, Adrian Strojan, Roman Brajdič in Violeta Strojan. Miha, ki so ga pripeljali iz zapora na Dobu, kjer prestaja enotno zaporno kazen v dolžini 16 let za različna kazniva dejanja, je pred sodnico stopil brez odvetnika. Ko mu je ta pojasnila, da lahko zaprosi za odvetnika, če na sodišču vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč, pa je brez ovinkarjenja odgovoril: »Vzel bi odvetnika.« In sodnici ni preostalo drugega, kot da je narok prestavila na 15. december. Krivde pozneje nista priznala Adrian Strojan in Roman Brajdič. Prvi je do 5. decembra na prestajanju uklonilnega zapora, drugi pa zaradi tokratne zadeve v priporu.Krivde ni priznala niti Brajdičeva partnerica Jasna Strojan. Za Sandija Strojana, ki je po trditvah tožilstva dejanje storil neprišteven, pa bo sodišče opravilo narok za izrek ukrepa obveznega zdravljenja v psihiatrični ustanovi.Kar se tiče preostalih soobtoženih, pa je sodišče od Nene Brezar dobilo opravičilo, ker je zbolel njen sin in naj bi zdravniki sumili, da je zbolel zaradi novega koronavirusa. Zdenko Strojan se je prav tako opravičil zaradi bolezni, odvetnik Violete Strojan pa je sodnici le pojasnil, da ne ve, kje je njegova stranka. Enostavno se mu ni oglasila.